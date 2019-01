Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da ESPN Brasil, Bruno Peres, in prestito al San Paolo dalla Roma, ha commentato le voci che lo vorrebbero nel mirino del Bologna: "Non ho pensato di andare via. Non mi passa proprio per la testa di lasciare il San Paolo. La mia intenzione era ferma anche perché avevo cambiato da poco club e penso che non sia positivo tornare all'estero a metà stagione. Sono concentrato solo sul San Paolo e so che questo sarà un anno speciale, sono sicuro che accadranno cose molte belle".