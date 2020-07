Buffon e il sogno Champions League: "Inevitabile che ronzi ancora in testa"

Nel giorno della sua 648^ presenza in Serie A, record assoluto, Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, è tornato a parlare del suo sogno Champions League (clicca qui per leggere le dichiarazioni integrali): "Quello è un qualcosa che alla fine ronza nella testa perché è inevitabile - ha spiegato a SkySport -. Ci sono andato vicino talmente tante volte che non averla acchiappata per le orecchie è un dispiacere. Ma da certi dispiaceri ho trovato la forza per non arrendermi e la spiegazione che mi do a certe serate tristi è anche questa".