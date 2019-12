Buffon: "L'Atalanta mi esalta. Ora guai per chi la pesca"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sulle colonne di Tuttosport, Gigi Buffon parla così dell'Atalanta, grande rivelazione di questo primo scorcio di Champions League: "Io ogni tanto mi messaggio con Gasperini, da un po’ di tempo, da qualche anno. E alla fine della terza partita del girone, gli ho detto: “Gasper”, voi ce la potete fare, voi siete una squadra che può vincere contro tutti, contro chiunque. Se vi vanno bene due risultati fra le altre che si incontrano, voi ce la potete fare. Infatti quando ho visto che hanno vinto, sono stato veramente contento perché sono un esempio da seguire e donano, trasmettono un entusiasmo incredibile anche per il loro modo di giocare, la loro esuberanza, il loro essere coraggiosi. E’ uno spot per l’Italia molto bello. Ora tutti faranno a gara a dire “speriamo di beccare l’Atalanta ai sorteggi”, ma solo perché non la conoscono e non sanno a cosa andrebbero incontro".