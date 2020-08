Buffon: "Non ci si abitua mai a vincere, ma restate con noi perché non è ancora finita"

Il portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, ha commentato sui social la vittoria del nono Scudetto consecutivo coi bianconeri, oltre a lanciare un appello ai tifosi in vista della Champions League e del futuro più in generale. Questo il suo messaggio su Twitter dopo l'ultima partita del campionato di Serie A 2019-2020 e la celebrazione dell'ennesimo titolo da mettere in bacheca:

"Non ci si abitua mai a vincere

Non ci si stanca mai di ringraziare

Allora grazie

Alla mia famiglia

Ai miei compagni

Al mister e il suo staff

Alla società

A questa maglia

E a tutti i tifosi:

Restate con noi

Perché non è ancora finita".