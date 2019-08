Buona la prima per Donnarumma. La scalata di Alfredo, sognando Hubner

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Buona la prima. Anzi, buonissima. Esordio e gol in Serie A: Alfredo Donnarumma l'ha raccontato, meglio di così non poteva proprio sognarla. Magari se lo immaginava un po' prima, questo esordio nel massimo campionato: dopo i 23 gol di Empoli di due stagioni fa lo avrebbe anche meritato. E invece ancora Serie B, ancora caterve di reti: 25, per trascinare il Brescia verso la promozione. Poi ci arrivi, e ti prendono Mario Balotelli: sarà stato contento anche Donnarumma, per carità, ma i riflettori andavano comunque a qualcun altro.

E invece se li è presi. Su rigore: quelli che con tutta probabilità tirerà proprio SuperMario, quando sarà a disposizione di Corini. Ieri è toccato a Donnarumma, alla prima in Serie A, alla soglia dei 30 anni: ne compirà 29 il prossimo il prossimo 30 novembre. Gol dal dischetto a parte, bene in tutto: si è mosso bene, ha creato occasioni e si è visto anche annullare una rete. I paragoni con i giganti del passato, nella storia del Brescia, vengono quasi naturale: Luca Toni lo ricordiamo eploso in A da grande, ma il primo gol l'ha siglato a 23 anni. C'è invece Tatanka, quel Dario Hubner arrivato nel massimo campionato a 30 anni già fatti e compiuti, poi rimasto da protagonista, addirittura capocannoniere. E poi c'è Francesco Caputo, anche lui a segno nella prima giornata, arrivato a 31 anni. Dopo una gara e un gol, è ancora presto per capire quale sarà il percorso di Donnarumma. Ma, meglio di così, per ora, era davvero difficile che potesse andare.