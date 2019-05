Burdisso: "Napoli ha alzato offerta per Almendra, ma ci sono altri club"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nicolas Burdisso, direttore sportivo del Boca Juniors, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport, nel corso della quale s'è soffermato anche sull'obiettivo di mercato Augustin Almendra, centrocampista classe 2000 che il Napoli ha messo nel mirino: "Per Augustin Almendra abbiamo ricevuto diverse proposte. Sì, anche dal Napoli, che non ufficialmente ha migliorato un po' quella che ci avevano formulato durante il mercato di gennaio. Ma i partenopei non sono i soli a volerlo: valuteremo la sua situazione al termine del Mundial Under 20 e poi decideremo".