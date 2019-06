Cagliari, 10 milioni per Defrel: lui il primo obiettivo per l'attacco

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gregoire Defrel primo obiettivo per l'attacco del Cagliari. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport tutti i soldi che entreranno nelle casse del club per la cessione di Barella all'Inter verranno reinvestiti sul mercato e sul monte ingaggi e per questo l'operazione con la Roma è possibile. Il club sardo ha intenzione di offrire circa 10 milioni per l'attaccante ma il tutto è comunque rimandato a dopo l'addio del centrocampista italiano.