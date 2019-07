Cagliari, Bradaric può finire in Grecia: ha l'accordo col PAOK Salonicco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Potrebbe proseguire in Grecia la carriera di Filip Bradaric, centrocampista classe '92. Secondo il giornale ellenico Gazzetta.gr, il calciatore ex Rijeka ha già raggiunto un accordo con il PAOK Salonicco per ciò che concerne l'ingaggio. Adesso le due società stanno provando a trovare un accordo sulla valutazione del cartellino: il Cagliari chiede cinque milioni di euro.