Cagliari, caccia a un terzino destro: Adjapong in pole ma piace pure Sabelli

Secondo quanto rivelato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il Cagliari si sta muovendo per acquistare un terzino destro che potrebbe arrivare dal campionato italiano. I sardi seguono da tempo Stefano Sabelli del Brescia, che Cellino valuta circa 4 milioni di euro. Si guarda con attenzione anche a Claude Adjapong, esterno dell'U21 di proprietà del Sassuolo e attualmente in prestito all'Hellas Verona ma senza successo. Una strada più semplice della prima visto che in Emilia il ds Carli ha mandato in prestito Romagna, del tutto intenzioanto a continuare in neroverde. Il riscatto di quest'ultimo, potrebbe portare all'accordo per Adjapong.