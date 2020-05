Cagliari, caccia al sostituto di Pellegrini: spunta Vina del Palmeiras

vedi letture

Il Cagliari ha messo nel mirino l'esterno sinistro del Palmeiras Matias Vina, giocatore uruguiano classe '97 indicato da molti come pronto per fare il salto verso i campionati europei. Il costo di 5 milioni di euro è accessibile e in questo modo si assicurerebbe in anticipo il sostituto di Pellegrini che terminerà il prestito al termine della stagione. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.