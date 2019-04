Cagliari, Cacciatore: "Vietato sottovalutare il Frosinone: sarà complicato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fabrizio Cacciatore, difensore del Cagliari, ha parlato a Radiolina nel corso della trasmissione "Il Cagliari in diretta": "Sottovalutare il Frosinone sarebbe un grave errore: a volte questo tipo di partite presenta più insidie di una gara contro una big - riporta il sito ufficiale del club sardo - A leggere i numeri, fuori casa il Frosinone ha già vinto quattro volte: bisognerà stare attenti, sarà una partita complicata, ma come sempre avremo i tifosi dalla nostra parte. Tutta la squadra merita i complimenti, stiamo lavorando bene e così i risultati arrivano. Il decimo posto? Per ora siamo concentrati sull’obiettivo della salvezza matematica. Una volta raggiunto questo, potremo pensare ad altro".

Cosa ci può dire del suo arrivo al Cagliari? "Ci speravo, ho detto subito di sì. Ho chiamato Birsa per prendere maggiori informazioni, mi ha parlato di un gruppo formato da ragazzi eccezionali. Dopo un paio di mesi qui, posso affermare che Valter aveva ragione".

Come è stato il suo arrivo a Cagliari e l'ambientamento della sua famiglia? Il Poetto è stupendo, mi piace andare a mangiare nei locali sulla spiaggia e poi fare una passeggiata. È la mia seconda volta da calciatore in Sardegna: la prima, all’Olbia, ero molto giovane, sentivo la lontananza da casa, ma è stata una esperienza preziosa per crescere".