Cagliari, Ceppitelli: "Sbagliato l'approccio. Non vogliamo mollare"

Fonte: Cagliaricalcio.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luca Ceppitelli non cerca alibi per la partita di oggi a Roma: “Abbiamo sbagliato l’approccio alla partita. La Roma ci ha sorpreso, ha attaccato e ha messo in mostra tutta la sua qualità e questo non possiamo permettercelo. Dopo l’uno-due nei primi sette minuti, piano piano siamo entrati in partita anche noi, abbiamo cambiato qualcosa ma ormai la gara era già indirizzata, troppo tardi per pensare di recuperarla. Non può essere una sconfitta a cambiare i nostri obiettivi. Vogliamo continuare ad esprimere il nostro gioco come abbiamo fatto finora, raggiungere la salvezza matematica e poi cercare di ottenere qualcosa di più. In settimana ci eravamo allenati benissimo, le motivazioni sono ancora forti. Non vogliamo mollare. Quello di oggi è stato solo un episodio isolato da non ripetere; ricominceremo subito a lavorare, è il modo migliore per ripartire subito".