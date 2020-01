© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alberto Cerri in uscita dal Cagliari. L'attaccante, che non ha giocato molto in questo inizio di stagione, piace molto alla SPAL, alla caccia di un nuovo attaccante che possa regalare i gol a Semplici per inseguire la salvezza. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.