Cagliari, Cigarini: "Che beffa a Lecce, persi due punti importanti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista del Cagliari Luca Cigarini commenta al sito ufficiale dei sardi il pareggio ottenuto sul campo del Lecce: "Purtroppo, per come si era messa la partita, dobbiamo dire che perdiamo due punti importanti. Abbiamo commesso qualche ingenuità di troppo e la paghiamo, ma nel nostro percorso di crescita non tutto può essere in discesa e ci sta incontrare qualche ostacolo". 

Prestazione positiva, ma è arrivato il pareggio del Lecce alla fine: "Possiamo parlare di beffa, ma è vero che siamo all'undicesimo risultato consecutivo, la classifica è molto buona. Sicuramente eravamo in una condizione anomala, con il rinvio di ieri sera, ma valeva per noi come per il Lecce. La prestazione c'è stata, il Cagliari è sceso in campo facendo la sua partita, magari non bella come le precedenti, però credo si possa guardare al futuro con fiducia". 

Gli errori commessi?"In nove contro dieci non è mai facile, loro spingevano sulle ali dell'entusiasmo, siamo stati anche bravi a difendere il pareggio. Dobbiamo subito lavorare sulla Sampdoria, non bisogna pensare in negativo perché un punto in trasferta è comunque buono. Ci sono errori da correggere, lo faremo perché la strada è quella giusta. Lunedì dimostreremo un'altra volta di essere all'altezza di questa classifica".