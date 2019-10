Cagliari, Cigarini: "Dopo Parma siamo cresciuti di partita in partita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel pre-partita di Cagliari-Bologna il centrocampista della formazione sarda, Luca Cigarini, ha brevemente commentato ai microfoni di Sky Sport lo spirito con cui gli uomini di Maran affronteranno questa sfida alla Sardegna Arena:

"Dopo le prime due partite dove sul piano del gioco non riuscivamo ad esprimere ciò che volevamo, abbiamo vinto una gara a Parma molto importante. Da lì non ci siamo più fermati, continuando a crescere di partita in partita, ed è quello che dovremo fare da qui in avanti".