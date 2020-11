Cagliari, Di Francesco dopo il 2-0 alla Samp: "L'obiettivo era vincere e lo abbiamo raggiunto"

Il tecnico del Cagliari, Eusebio Di Francesco, è intervenuto in conferenza stampa dopo il bel successo interno dei suoi contro la Sampdoria di Claudio Ranieri.

Le parole del mister rossoblù: "La scelta di Sottil e Ounas insieme è legata a diverse situazioni, anche per la superiorità numerica. Potrebbe essere una scelta da proporre anche all'inizio, ma dipende dai calciatori e dalla volontà di rientrare in fase difensiva. Adam è un giocatore molto creativo, ma è entrato in partita nel secondo tempo, dando qualità alla squadra. Più determinante l'espulsione di Augello o il cambio tra Sottil e Marin? Con entrambe le cose abbiamo aumentato pericolosità e continuità di risultato. Volevo Nandez tra i mediani anche per il recupero palla, dopo il cambio la squadra ha risposto bene. Possiamo giocare anche dall'inizio con così tanti giocatori offensivi ma devono mettersi tutti a disposizione. L'espulsione? Ci ha dato una grossa mano ma nel primo tempo cercavamo solidità e la squadra me l'ha data. Con il cambio poi abbiamo messo dentro anche più qualità e maggiore pericolosità. Cagliari del primo tempo? Non ha preso gol, ed è stato fondamentale. Ma non è stato il più brutto Cagliari della stagione. Godin? Un grande passo avanti, stanno crescendo nel conoscersi. A volte ancora ci abbassiamo un po' troppo ma abbiamo fatto bene a livello generale. Luvumbo? Aspettiamo, ora è infortunato e lo conosco poco. Difficoltà? Dipende dagli avversari, ma è stata una scelta di solidità e ci siamo interstarditi ad andare centralmente. Dobbiamo migliorare. Mi aspettavo di vincere e abbiamo vinto. Mi ripeto comunque: c'è tanto da migliorare. Ma lo sapevo, già prima di vincere oggi".