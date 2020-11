Cagliari, Di Francesco: "Il rigore? Non lo so, ma la prestazione va oltre l'episodio"

Il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro lo Spezia: "Non so se ci sia o meno il rigore, ma la prestazione va al di là dell'episodio. Sono contento per Pavoletti, per il suo percorso e per la sfortuna che lo ha perseguitato. È importante il gol, peccato per i due punti sprecati".

A breve le dichiarazioni integrali del tecnico rossoblù.