Cagliari, Eder ha detto sì. L'ostacolo è legato all'ingaggio

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Eder ha dato la sua disponibilità al trasferimento al Cagliari. L’italo-brasiliano ex Inter ha detto sì ai sardi, ma l'ingaggio percepito allo Jiangsu Suning (5,2 milioni) resta un problema. Ad agevolare la trattativa, però, potrebbe - parallelamente all'affare Barella-Inter - proprio Suning proprietaria del cartellino dell'ex Samp. Domani, intanto, ci sarà un incontro in Lega tra Marotta e Giulini.