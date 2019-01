© foto di Federico De Luca

Prima partita del 2019 per Cagliari ed Empoli, che si affrontano in casa dei sardi per il match valido per la prima giornata di ritorno. Rolando Maran lancia subito Birsa dal 1', alle spalle di Joao Pedro e Pavoletti. Qualche problema per Beppe Iachini, soprattutto a centrocampo, dove giocano Brighi e Acquah. Zajc supporta Caputo davanti.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Pisacane, Padoin; Barella, Cigarini, Ionita; Birsa; Joao Pedro, Pavoletti.

Empoli (3-5-1-1): Provedel; Veseli, Silvestre, Rasmussen; Di Lorenzo, Acquah, Brighi, Traoré, Pasqual; Zajc; Caputo.