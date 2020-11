Cagliari, Godin out per due partite causa Covid-19. Nandez negativo ma monitorato

vedi letture

Difensore salta Coppa e Spezia. Nandez negativo ma monitorato

(ANSA) - CAGLIARI, 23 NOV - Cagliari condizionato dal Covid almeno fino alla prossima settimana. Godin, risultato positivo dopo le gare con l'Uruguay, dovrà verificare la possibile uscita dal coronavirus non prima di lunedì prossimo. E perderà sicuramente le gare di Coppa Italia di mercoledì con il Verona e la sfida di campionato di domenica con lo Spezia degli ex Mattiello, Deiola e Farias. Per Nandez si tratta di uno stop precauzionale: è risultato sempre negativo ma in via precauzionale non ha partecipato alla trasferta di Torino con la Juventus e all'allenamento di ripresa di ieri. Il giocatore potrebbe scendere in campo anche mercoledì con il Verona, ma viene monitorato tampone per tampone perché la nazionale uruguaiana, tra giocatori e staff, ha fatto registrare diversi positivi. Non sono assenze qualsiasi per il Cagliari, ma defezioni che fanno la differenza. E sì è visto con la Juventus. Una partita già difficile di per sè. Ma ulteriormente segnata proprio dai forfait. (ANSA).