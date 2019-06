Cagliari, i radar puntano su Okereke: rapporti buoni con lo Spezia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mentre il Cagliari attende con impazienza di conoscere il futuro di Barella, il ds Marcello Carli sta pensando ai possibili rinforzi per la prossima stagione. L'ultimo nome in lista è il talento dello Spezia David Okereke, calciatore che piace molto anche al Southampton in Premier e al Sassuolo in Italia. I buoni rapporti tra i sardi e il club spezzino potrebbe favorire la trattativa anche se l'investimento dovrebbe essere importante. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.