Cagliari, il dg Passetti: "Godin, la trattativa esiste ma è molto difficile. Fatta per Luvumbo"

"Godin? E' una trattativa che esiste e siamo contenti che lui abbia manifestato molto interesse verso di noi. Ma è anche molto difficile, non facciamoci troppe illusioni". Intervistato da Sky Sport, il direttore generale del Cagliari Mario Passetti rimane molto cauto riguardo all'affare Diego Godin: "Stiamo cercando di capire se può essere condotta in porto ma ci sono delle complessità".

Quasi fatta per il giovane angolano Luvumbo: "L'affare è in fase molto avanzata, praticamente conclusa: è un giocatore molto interessante dal ds Carta che vede in lui un grande talento e abbiamo il tecnico giusto per valorizzarlo".

Passetti chiude parlando dei rumor su Under: "Non mi risulta, si fanno tanti nomi ma il suo non è uno di quelli che ad oggi è nella nostra agenda".