Cagliari, il punto sui terzini: stallo per Srna, servono due innesti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola fa il punto sui laterali del Cagliari e parla di possibile rivoluzione per ciò che concerne i terzini. Darijo Srna è in scadenza e ancora non ci sono certezze sul suo futuro. Luca Pellegrini, arrivato a gennaio in prestito dalla Roma, è già tornato alla casa base e potrebbe rientrare a titolo temporaneo solo in una eventuale operazione Cragno. Poi ci sono Cacciatore e Lykogiannis, entrambi in scadenza nel 2020 e non certi di una permanenza.

In entrata, la società sta valutando due acquisti per rinforzare le fasce laterali.