Cagliari, Joao Pedro racconta l'isolamento: "Fatico a stare a casa, ma solo così ne usciremo"

L'attaccante del Cagliari, Joao Pedro, ha raccontato sul profilo Instagram della squadra rossoblù le sue giornate in isolamento: "Io faccio fatica a stare tanto a casa perché mio figlio, che ha 4 anni, mi chiede spesso perché non può andare a scuola. Da undici giorni non metto la faccia fuori dal cancello. Ma stiamo a casa e godiamoci la famiglia perché solo così usciremo da questa situazione. Un domani dovremo raccontare queste giornate incredibili che stiamo vivendo".

Sulla stagione interrotta, invece, Joao Pedro ci tiene a sottolineare: "Questa stagione per me è speciale. Voglio fare qualcosa di importante anche per il Centenario del club e i 50 anni dallo scudetto. Tutte le mie esultanze in questo campionato le sceglie mie figlio. Il sabato mi dice come devo festeggiare se segno".