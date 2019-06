Cagliari, Joao Pedro verso l'addio: quattro squadre di A alla finestra

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Joao Pedro verso l'addio al Cagliari. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, il fantasista brasiliano è in cerca di una nuova avventura professionale e su di lui hanno già preso informazioni Torino, Lazio, Genoa e Atalanta

Niente sconti - Dopo cinque stagioni in rossoblù il classe '92 sembra aver perso qualche stimolo e, oltre a questo, la richiesta di adeguamento contrattuale presentata dal suo agente nei giorni scorsi ha agitato le acque in società. Ecco perché un'offerta importante sarebbe presa seriamente in considerazione, anche se il Cagliari non ha alcuna intenzione di fare sconti: per Joao Pedro servono ameno sette milioni di euro.