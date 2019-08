Cagliari, Maran: "Pellegrini già pronto. Sto valutando Simeone e Olsen"

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match con l'Inter, il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, ha parlato così dei nuovi arrivati Olsen, Simeone e Pellegrini: "Ieri per OIsen e Simeone è stata una giornata campale, sto riflettendo se e come impiegarli con l'Inter. Ovvio che per il portiere è un discorso diverso, ma voglio valutare bene tutte le possibili soluzioni e scegliere le più opportune".

Pellegrini è pronto?

"Luca sta bene, è un giocatore pronto a giocare".