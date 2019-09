Cagliari, Maran: "Rispetto per il Parma, ma andiamo lì per fare risultato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite di Sky, il tecnico del Cagliari Rolando Maran parla così in vista della sfida al Parma di domani pomeriggio: "Questo periodo non siamo stati fortunatissimi, anche se non si tratta di infortuni gravi. Ma questo non deve cambiare il nostro modo di giocare, abbiamo rispetto del Parma, ma andiamo lì animati da grande voglia di risultato. Abbiamo fatto bene contro l'Inter giocando con la difesa a tre, in settimana abbiamo provato entrambe le soluzioni, anche per essere pronti a qualsiasi cosa durante la gara".