"Domani giocherà Cragno, perché ho deciso di dargli fiducia e farlo tornare in campo". Il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha annunciato così in conferenza stampa il ritorno di Alessio Cragno, mai utilizzato finora in questa stagione a causa di un brutto infortunio alla spalla. Il portiere classe '94, domani a San Siro contro l'Inter, giocherà dunque la sua prima partita del 2019-2020.