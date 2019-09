Cagliari, Maran: "Simeone e Olsen già integrati. Rigore? Se parlo io..."

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore del Cagliari Rolando Maran, intervenuto a DAZN, ha così parlato dopo il successo di Parma: "Sembrava di aver fatto anche i supplementari oggi, però per noi era troppo importante fare i tre punti. Li abbiamo colti contro una squadra forte, su un campo difficile, segnando tre gol, anzi quattro. Abbiamo sofferto in alcuni momenti, ma siamo in un momento particolare: serviva una prova di questo genere, l'abbiamo fatta. Il Parma ha iniziato meglio, ma noi nel corso della gara siamo cresciuti molto".

Attorno al 60' ti sei coperto.

"Stavamo soffrendo un po', e onestamente avevo in mente già da qualche minuto di cambiare qualcosa. Il cambio di sistema ci ha facilitato le cose".

Il Parma recrimina per il rigore non concesso.

"Se dovessi parlare di falli di mano io, potremmo stare a parlare qui per un giorno. Questi episodi bisogna accettarli: come è successo a noi la scorsa settimana, oggi è successo al Parma. Se hanno deciso così, vuol dire che è la scelta giusta".

Simeone e Olsen hanno fatto un'ottima partita.

"Mi fa piacere che i nuovi si siano integrati immediatamente nel gruppo. Dobbiamo crescere e lavorare, però vedo grande partecipazione".