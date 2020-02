vedi letture

Cagliari, Maran: "Striscia negativa senza vittoria peso enorme ma vogliamo interromperla"

Dopo la sconfitta rimediata in casa contro il Napoli, il tecnico del Cagliari Rolando Maran ai microfoni di Radio Rai 1 ha detto: "Sicuramente è un peso enorme, veniamo da una striscia lunga senza vittorie e ogni settimana cerchiamo di trovare la forza per interromperla. Impegno e volontà non sono mai mancati, c'è poca tranquillità, poi abbiamo trovato un avversario che non c'entra niente con questa classifica, quando hai questi test diventa difficile e può succedere che Mertens si inventi una giocata. Abbiamo fatto fatica a trovare spazi, abbiamo cercato di rimanere in partita, ci dispiace per noi, i tifosi, tutti, ma per affrontare squadre come il Napoli dobbiamo essere al massimo e in questo momento, anche mentalmente, non lo siamo, ma i meriti sono anche del Napoli per la gara che ha fatto".