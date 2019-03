© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Rai Sport, nel corso della trasmissione ‘Calcio & Mercato’, è intervenuto il tecnico del Cagliari Rolando Maran dopo la vittoria sulla Fiorentina: “Terza vittoria di fila in casa? Difficile dare una spiegazione, sicuramente riusciamo a tirare fuori tutte le energie. Sicuramente partire con questi presupposti ci dà la carica giusta per affrontare la prossima trasferta. Volevamo fortemente questa vittoria, i ragazzi lo hanno dimostrato con i fatti, dando continuità alle manovre. Il risultato poteva essere anche più rotondo. Salvezza ipotecata? È un bel passo avanti, ma non abbiamo ipotecato nulla”.