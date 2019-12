© foto di Federico De Luca

L'ex bianconero Federico Mattiello rischia di non esserci nella prima sfida dell'anno con la Juventus. Salvo sorprese, infatti - riferisce L'Unione Sarda - il primo a lasciare il Cagliari dovrebbe essere proprio lui. Il difensore, arrivato in prestito con diritto di riscatto dall'Atalanta, non ha convinto e verrà rimandato a Bergamo.