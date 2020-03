Cagliari, Nainggolan, Rog e Nandez in bilico: nessuno è sicuro di restare

Il Cagliari e un centrocampo in bilico. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Radja Nainggolan, Marko Rog e Nahitan Nandez non sono certi di restare: il primo perché tutto dipenderà dall'Inter mentre gli altri due potrebbero rientrare in alcune trattative di mercato dopo le ottime prestazioni in questa stagione.