Cagliari, Nandez: "Voglio lasciare un segno come Lopez e Tabarez"

Nahitan Nandez, nuovo acquisto del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della sua nuova avventura in maglia rossoblù: "Ringrazio il pubblico per l'accoglienza, dal mio primo minuto qui ho maturato l'idea di dover dare tutto per la squadra. Il club ha carattere e voglia di vincere, ora ne faccio parte e sono molto felice. Ho parlato con Lopez e Tabarez che hanno lavorato qui, sono molto amati. Il mio obiettivo è quello di lasciare un segno come hanno fatto loro. Sono felice di poter giocare in serie A".