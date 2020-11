Cagliari, occhio alla voglia di rivincita della Samp

vedi letture

Circa un anno fa (precisamente poco meno di 11 mesi) la sfida tra Cagliari e Sampdoria raccontava del picco emozionale più alto per tutto l'ambiente rossoblù, grazie alla rimonta 4-3 sui ragazzi dell'amatissimo ex Claudio Ranieri, suggellata dall'incornata imperiosa di Alberto Cerri a tempo abbondantemente scaduto. Una vittoria, collegata a una sensazione di goduria inebriante, che nessuno in quel momento poteva pensare fosse l'ultima (in campionato) gioia di Rolando Maran da allenatore degli isolani. Dopo arrivò lo choc di Cagliari-Lazio 1-2, con i due gol subiti a tempo scaduto, che segnarono indelebilmente la seconda parte di stagione rossoblù, con il cambio in panchina tra l'attuale tecnico del Genoa e Walter Zenga, giubilato senza troppi complimenti a fine dello scorso campionato. Da allora, però, tanto è cambiato: il Cagliari è stato affidato a Eusebio Di Francesco, reduce dal cocente fallimento in blucerchiato, mentre il Doria è ancora saldamente nelle mani di Sir Claudio, che l'ha plasmato a sua immagine e somiglianza. Alcuni elementi di esperienza – Quagliarella, Ekdal, Yoshida, più i nuovi Keita Balde e Adrien Silva – mixati con giovanotti terribili, molti dei quali "quadrati" come solo gli scandinavi sanno essere, vedi Thorsby e Damsgaard.

Per ripetizioni sul tema, chiedere all'Atalanta: il successo al Gewiss Stadium è certamente il punto più alto dell'inizio di stagione doriano, con l'1-1 rimediato nel derby contro il Genoa di Maran che certamente è rimasto sullo stomaco ad Audero e compagni, che meritavano qualcosa in più di un punto. Anche per questo il Cagliari dovrà essere attentissimo, evitando di prestare il fianco alle folate in contropiede dei blucerchiati. Di Francesco continua a ripetere che la sua squadra deve migliorare in fase difensiva e i 15 gol subiti finora testimoniano un rendimento non certo eccezionale da parte di Godin e soci. Ecco perché sabato pomeriggio i rossoblù saranno attesi da una sfida tutt'altro che semplice, contro una squadra che negli ultimi anni ha sempre dato filo da torcere ai sardi, che in questo scorcio di campionato hanno dato prova di un'ottima capacità realizzativa, con Simeone e Joao Pedro autori di 9 gol sui 12 totali. Contro la Samp servirà però una prova corale in fase difensiva, perché vecchi bucanieri d'area come Quagliarella, Ramirez o lo stesso Keita Balde sulla carta fanno davvero paura.