Cagliari, Passetti: "Faremo di tutto ma sarà difficile trattenere Nainggolan il prossimo anno"

Il direttore generale del Cagliari, Mario Passetti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita della gara dei sardi contro il Bologna: "E' stato bravo l'allenatore a credere nei giovani e nel lanciarli: averli e non farli giocare è un delitto. La società appoggia queste scelte, bisogna anche accettare i loro eventuali errori e sostenerli.

Qual è l'obiettivo finale?

"La nostra filosofia è la stessa, far bene partita dopo partita. Darsi degli obiettivi è riduttivo, dobbiamo sperare di avere tanti giocatori a disposizione e divertirsi, facendo bene in ogni allenamento".

Come vi siete regolati con i rinnovi?

"Abbiamo seguito le disposizioni della Fifa, si è lavorato per prorogare i contratti in scadenza fino al 30 agosto. Si è gestita come fosse una proroga tecnica per poi rimandare ogni discorso a fine stagione. Ma chi ha il contratto in scadenza ha ognuno la propria filosofia".

Nainggolan resta?

"Ne parleremo a fine campionato, mancano tante partite. La situazione la conoscono tutti: fosse possibile trattenerlo, faremo tutto ciò che potremo. Ma sarà complicata, andrà anche al di là delle volontà delle parti. Sicuramente, però, ci proveremo fino alla fine".