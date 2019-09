Cagliari, Passetti: "No al razzismo, chiunque deve rispettare questi valori"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Genoa: "Con quel volantino vogliamo comunicare il forte senso di integrazione e di appartenenza, sono tutti valori del popolo sardo. Oggi è un richiamo al senso di comunità, sono i valori che devono rispettare il nostro stadio. Se c'è qualcuno che non sente questi valori questa non è casa sua".

Ci racconta il progetto curva Futura?

"È una grandissima iniziativa, è una scelta unica. È stato creato un settore ad hoc dove i posti non sono in vendita, possono entrare soltanto i bambini che frequentano la scuola di tifo, sempre per e mai contro. È un gran progetto, speriamo di portarlo avanti".