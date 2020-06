Cagliari, Passetti rilancia l'idea di festeggiare i 100 anni: "Magari più avanti..."

vedi letture

Non più tardi di sette giorni fa il Cagliari ha festeggiato i suoi primi cento anni di storia. Una celebrazione che in casa rossoblù era attesa da tempo, con il 30 maggio 2020 cerchiato in rosso sul calendario: l'emergenza coronavirus ha costretto l'ambiente cagliaritano a vivere sommessamente questa gioia, senza poter godere della festa che il club stava preparando da mesi. Ma non tutto è perduto, almeno stando alle parole di Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, che è tornato sull'argomento ai microfoni di Radio Supersound: "Per noi è stato ovviamente un dispiacere non poter festeggiare il centenario e l'anniversario dello Scudetto per via di questa pandemia. Ci sono tantissime persone che hanno lavorato alle celebrazioni e tanti tifosi sarebbero accorsi per partecipare agli eventi. Ci è dispiaciuto davvero tanto non poter offrire un qualcosa che i tifosi avrebbero meritato, ma nulla è perduto: potremmo fare qualcosa più avanti per festeggiare, c'è sempre tempo. Questo 30 maggio è coinciso anche con la ripartenza dell'Italia e magari lo ricorderemo così tra qualche anno, come il centenario della ripartenza". Un auspicio che in tanti tra tifosi e simpatizzanti rossoblù sperano di poter vedere realizzato al più presto, in un'ottica di ricerca della normalità già iniziata con la ripresa della Serie A e che, in caso di celebrazioni "dal vivo" per il doppio anniversario del club (il centenario e il mezzo secolo trascorso dallo Scudetto), sarebbe coronata al meglio.