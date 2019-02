© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto ai microfoni di Sky dopo la vittoria sul Parma, con una sua doppietta, l'attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti ha parlato così di questo successo dei sardi: "E' una liberazione questa vittoria. Non era facile, il Parma è bravo a chiudersi e ripartire con grandi campioni. Noi siamo stati bravi a riprenderla, oggi siamo riusciti a vincere meritatamente. Secondo me abbiamo fatto una grande partita, anche se abbiamo sbagliato gli ultimi 5' del primo tempo. Abbiamo meritato la vittoria e ce la siamo presa. Non è sempre facile fare gol, a volte non ci riesco, ma questi gol sono preziosi per la squadra. Forse non abbiamo raccolto i punti che ci meritavamo finora. Non è un periodo fortunato, ma è nell'emergenza che si vedono i veri uomini".