L'attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti, attualmente fermo ai box per infortunio, ha parlato ai microfoni di Sky: "Quando arrivi a Cagliari ti devi impegnare tanto perché i tifosi hanno visto il più grande, Gigi Riva. I ragazzi stanno volando, è bellissimo vederli ma fa un po' male non essere con loro. Quando tornerò mi aiuteranno a ritrovare gol e condizione fisica. Se tutto va bene tornerò a marzo. La squadra sta andando bene, non è compito mio fare mercato: con due innesti come me e Cragno non ci sarà bisogno di fare chissà cosa sul mercato".