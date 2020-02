vedi letture

Cagliari, Pellegrini: "Voci false, pensiamo solo a lavorare. Siamo a un bivio"

Luca Pellegrini, terzino del Cagliari, ad una manciata di minuti dal match contro il Cagliari è intervenuto al microfono di Sky Sport: "E' un periodo in cui siamo arrivati ad un bivio: o cadiamo o risorgiamo. Dobbiamo continuare ad essere gli stessi, non è cambiato nulla. Le voci che si sono sentite in settimana sono false, noi pensiamo a lavorare. Col Napoli servirà mettere applicazione e voglia di vincere, negli ultimi tempi ci è mancato. Non c'è miglior partita per uscire da un momento duro".