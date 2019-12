Cagliari, per chiudere al meglio il 2019 non pensare agli assenti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una partita da non prendere assolutamente sottogamba, sebbene i 14 punti e le 12 posizioni in classifica a fare da distanza. Il Cagliari di Rolando Maran che questo pomeriggio scenderà in campo alla Dacia Arena vuole ripartire dai primi 90 minuti del match contro la Lazio, quando era riuscito a imbrigliare i biancocelesti con la solita gara di intensità e corsa. Ma il tecnico trentino vorrà rivedere quel cinismo che ha fatto dei suoi ragazzi la prima squadra nella classifica per la finalizzazione in base ai tiri effettuati: 32 gol su 142 tentativi, con una percentuale del 22,5% che vale il primato. Nonostante le occasioni buttate al vento nella gara contro Immobile e soci, rimpianto principale di Maran. Che, durante la conferenza stampa della vigilia, ha elegantemente evitato di cadere nella trappola delle polemiche sul recupero infinito deciso da Maresca ricordando che, se il suo Cagliari avesse chiuso il primo tempo sul 2-0, la Lazio forse non avrebbe avuto la forza di riaprire la gara. Che, ormai, è acqua passata: il focus è sulla sfida della Dacia Arena, con l'Udinese che è sempre stata avversaria ostica per i rossoblù.

TANTI INDISPONIBILI – Sono ben 8 gli indisponibili per la gara di oggi: dai lungodegenti Cragno e Pavoletti, a Birsa e Ceppitelli, passando per Castro e Cacciatore fino agli squalificati Olsen e Nandez. Maran recupera però Rog, la cui assenza contro i biancocelesti di Inzaghi si è fatta sentire eccome. Saranno Faragò e Ionita a formare la catena di destra, mentre ancora non è certo chi tra Pellegrini e Lykogiannis vestirà la maglia da terzino sinistro. Davanti, invece, poco spazio ai dubbi: dentro Nainggolan, sempre più leader di questa squadra, insieme a Simeone (tornato al gol lunedì sera) e Joao Pedro, bestia nera dei friulani con tre reti segnate negli scontri diretti, di cui due in trasferta. Dove il Cagliari di Maran è imbattuto finora e, c'è da scommetterci, il tecnico trentino non ha alcuna intenzione di macchiare il ruolino fin qui immacolato.