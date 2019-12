Cagliari, per la fascia destra spunta Schelotto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Cagliari sarebbe alla caccia di un rinforzo per la corsia destra di difesa e starebbe pensando a una vecchia conoscenza del calcio italiano e di Rolando Maran. Si tratta, come riferiscono i colleghi de La Gazzetta dello Sport, di Ezequiel Schelotto, già allenato dal tecnico sardo al Chievo. Il calciatore ha un contratto con il Brighton fino a giugno con il club inglese che può esercitare l’opzione per il rinnovo da metà gennaio.