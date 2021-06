Cagliari, per Nainggolan e Nandez strada tracciata. E dall'Inter possono arrivare tre baby

vedi letture

Radja Nainggolan al Cagliari a costo zero, Nahitan Nandez a fare il percorso inverso e rinforzare l'Inter. Ma uno scambio alla pari non è un discorso praticabile, secondo Centrotrentuno.com. Con in mente il bilancio e le difficoltà nerazzurre a mettere sul piatto contanti sonanti, ecco che la soluzione potrebbe arrivare da un tris di giovani. Da Milano in Sardegna, contropartite che in totale porterebbero il valore di Nández sopra i trenta milioni come da base di partenza nota da tempo. Il Cagliari ha individuato in Pirola, Agoume e Sebastiano Esposito le contropartite adatte a chiudere il cerchio.