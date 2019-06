Cagliari, Pisacane: "Voglio restare a vivere qui. In futuro mi vedo ds"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Pisacane, difensore del Cagliari, ha rilasciato una lunga intervista a Instagram TV postata direttamente sul proprio profilo: "E' stata una bellissima annata. Sono contento perché anche quando non parto tra i titolari, riesco spesso a ritagliarmi il mio spazio. Questa è una mia piccola soddisfazione. Il mio rapporto con Cagliari e col club è cresciuto di giorno in giorno, si è costruito nel tempo. E' un rapporto basato su solidi valori. I miei figli sono nati qui e ci nascerà anche il terzo. Vorremmo rimanere a vivere in questa città".

Cosa farà dopo la fine della carriera sportiva?

"Mancano ancora tanti anni ma quando smetterò voglio allontanarmi dallo spogliatoio e diventare direttore sportivo. Tante volte mi è capitato di vedere ragazzini che poi sono arrivati in A.