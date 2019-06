Cagliari, può arrivare Patric con Joao Pedro alla Lazio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nuova avventura in Serie A all'orizzonte per Patric (26), esterno in uscita dalla Lazio. Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, scrive che lo spagnolo potrebbe approdare al Cagliari qualora i biancocelesti dovessero insistere per arrivare a Joao Pedro (27).