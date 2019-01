© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Boca Juniors interrompe la trattativa col Cagliari per la cessione di Nahitan Nández. La trattativa sarebbe andata troppo per le lunghe, stancando i vertici del club argentino. Racconte una fonte vicina a chi ha condotto le negoziazioni a Olé: "Non hanno dato le giuste garanzie, il Cagliari ha iniziato a modificare l'offerta. E il Boca ha interrotto le trattative. Non vogliono venderlo, ma al Cagliari non sono stati seri".