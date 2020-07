Cagliari, Simeone: "In quarantena ho visto i movimenti di Diego Costa e Morata. Mi ispiro a loro"

vedi letture

Giovanni Simeone, attaccante del Cagliari, ha parlato a DAZN dopo la sfida vinta contro la Juventus per 2-0. "Io lo stimo sin da piccolo, è un grandissimo giocatore, so benissimo come è come persona. Sono contento perché lo posso affrontare ogni volta, per me segnargli è una gioia, gli ho chiesto la maglia perché è molto importante averla".

Si è rivisto il Cagliari della prima parte della stagione.

"Manca ancora un'ultima partita contro il Milan, credo che abbiamo fatto un'annata di alti e bassi, dobbiamo regolare questa cosa. C'è tantissimo da fare, ci sono i giocatori, basta solamente regolarizzarsi".

Come ti ha cambiato la pausa del campionato?

"Sono più tranquillo, ho approfittato della quarantena per lavorare. È stato un modo per migliorare, diventare sempre più forte, lontano dal campo ma vicino a Internet: possiamo guardare partite e imparare".

Hai chiesto i movimenti degli attaccanti dell'Atletico...

"In quarantena ho imparato moltissimo da Diego Costa e Morata, cerco di approfittare degli spazi, aprire spazi ai compagni, mi ispiro a entrambi perché sono molto forti".