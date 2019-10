Cagliari-SPAL, i voti ai tecnici: Maran, che show! Semplici senza soluzioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla Sardegna Arena finisce 2-0 e il Cagliari vola al quinto posto, mentre la SPAL incassa la quarta sconfitta su quattro gare giocate in trasferta in questo campionato. Premiate le scelte iniziali del tecnico di casa, mentre il mister degli estensi, colpiti da un altro infortunio (Vicari) non riesce a correggere l'andamento della partita.

ROLANDO MARAN 7 - Che spettacolo questo Cagliari. Vince, convince, sale in zona Europa League. Schiera Faragò dopo aver dichiarato in settimana di averlo visto tonico dal punto di vista fisico, e il laterale lo ripaga. Toglie Castro per precauzione e il centrocampo ne esce quasi migliorato con un Nandez strepitoso. Il trequartista variabile (specie nel primo tempo) scompagina i piani degli avversari, che infatti soffronto soprattutto gli inserimenti dei centrocampisti, più che gli attaccanti avversari.

LEONARDO SEMPLICI 5 - Ci prova, ma la sua SPAL è ancora a secco lontano dal Mazza e questo è un problema non da poco. In cerca dell'asso nella manica, ridisegna la squadra: stavolta il giochino non riesce, e incassato il 2-0 i suoi escono (quasi) dal campo. La sfortuna ha il suo peso nella stagione degli estensi, ma oggi, nonostante un avvio pimpante, non riesce a rivitalizzare la squadra, che resta nella parte bassissima della classifica.