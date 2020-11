Cagliari, Zappa: "Giocare con la Juve non è da tutti giorni, ma la vivo come le altre gare"

Il Cagliari cerca l'impresa allo Stadium contro la Juve: a pochi minuti dalla sfida contro i bianconeri, il rossoblù Gabriele Zappa ha dichiarato a DAZN: "È una partita importante per me, giocare con la Juve non è una cosa da tutti i giorni, ma la sto vivendo come tutte le altre gare".